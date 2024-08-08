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Новый терминал в казанском аэропорту планируют начать строить в 2025 году

Новый пассажирский терминал в казанском аэропорту имени Тукая хотят начать строить в 2025 году.

Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Сергей Романцов.

По словам Романцева, проектирование терминала хотят завершить в 2024 году, а приступить к строительству — в 2025 году. Его пропускная способность составит три тысячи пассажиров в час. В настоящее время этот показатель составляет лишь 1,2 тысячи.

В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству нового перрона. Там работы завершат к саммиту БРИКС. Там будут принимать самолеты первых лиц государств.

Напомним, к 2027 году на Казанском авиационном заводе создадут 13 Ту-214. В настоящее время на производстве идет программа строительства новых мощностей и модернизация старых.