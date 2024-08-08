На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области производится ремонт двух путепроводов

В Ростовской области идет ремонт двух путепроводов на 1056-м и 1060-м км трассы М-4 «Дон». Проведение работ позволит увеличить пропускную способность трассы в районе Ростова-на-Дону. К ремонту удалось приступить после ввода в эксплуатацию скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая), который значительно разгрузил город, взяв на себя около 50% транзитного трафика. Об этом со ссылкой на госкомпанию «Автодор» сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
— Для обеспечения бесперебойного проезда автомобилистов ремонтные работы на путепроводах ведутся в два этапа: сначала на правой части сооружений, впоследствии — на левой, — говорится в сообщении.
В рамках первого этапа на 1056-м км полностью завершено устройство монолитной плиты проезжей части и деформационных швов, произведена укладка нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона. Производится пескоструйная очистка железобетонных балок пролётного строения. На 1060-м км мостовики приступили к укладке нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона.
Движение транспорта по двум направлениям организовано по левой стороне с временным ограничением скоростного режима.
Завершить полный комплекс работ на путепроводах, состоящий из двух этапов, планируется к концу ноября 2024 года.