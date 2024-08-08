На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области производится ремонт двух путепроводов

В Ростовской области идет ремонт двух путепроводов на 1056-м и 1060-м км трассы М-4 «Дон». Проведение работ позволит увеличить пропускную способность трассы в районе Ростова-на-Дону. К ремонту удалось приступить после ввода в эксплуатацию скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая), который значительно разгрузил город, взяв на себя около 50% транзитного трафика. Об этом со ссылкой на госкомпанию «Автодор» сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.