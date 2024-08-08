В Тольятти планируется наладить производство высококачественного мармелада с использованием натуральных ингредиентов. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Статус резидента ТОР позволяет инвесторам на выгодных условиях реализовывать свои проекты. Для них действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры.
Сегодня в ТОР «Тольятти» 68 резидентов. Компании уже инвестировали в свои проекты 33,9 млрд. рублей и создали 10,2 тыс. рабочих мест.
С февраля 2019 года режим ТОР действует и в Чапаевске, где в статусе резидента работают 10 компаний.