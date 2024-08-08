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Возле ТЦ «Гудок» в Самаре построят дорожный центр

Площадь застройки составит 958,77 кв.м.

В Железнодорожном районе Самары появится новое административное здание. Его построят неподалеку от торгового центра «Гудок».

Участок, на который положили глаз, находится на углу улиц Красноармейской и Урицкого, за зданием Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания. Назначение территории: под дорожный центр фирменного транспорта обслуживания и службы грузовой и коммерческой работы, пишет 63.ру.

Поскольку через дорогу находится объект культурного наследия, управление госохраны памятников Самарской области провело историко-культурную экспертизу перед началом строительства центра. В отчете о проведенных работах приведены и некоторые параметры будущего административного здания:

— В рамках проекта предусмотрено возведение административного здания с организацией проезда и тротуара. Здание является 6-этажным с одним подземным этажом.

строительство