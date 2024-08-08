Возле ТЦ «Гудок» в Самаре построят дорожный центр

Участок, на который положили глаз, находится на углу улиц Красноармейской и Урицкого, за зданием Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания. Назначение территории: под дорожный центр фирменного транспорта обслуживания и службы грузовой и коммерческой работы, пишет 63.ру.