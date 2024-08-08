В Самаре могут построить современный зоопарк вольерного типа

Участки, на которых мог бы разместить зоопарк и где все животные чувствовали бы себя вольготно, ищут совместно представители министерства культуры, коллектив зоопарка, представители общественности. Но на переезд или расширение зоопарка нужно много денег, а в бюджете на 2024 год их не запланировали. Когда финансирование могут выделить, неизвестно.