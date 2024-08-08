Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре могут построить современный зоопарк вольерного типа

В Самаре ищут земельные участки, на которых может разместиться новый зоопарк.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре может появиться зоопарк вольерного типа, в котором будет достаточно места для размещения всех животных. Это один из вариантов решения проблемы с ограниченностью территории, которая есть в зоопарке сейчас, сообщило министерство культуры Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара».

— Также рассматривается расширение территории зоопарка за счет соседних земельных участков, — уточнили в минкульте.

Участки, на которых мог бы разместить зоопарк и где все животные чувствовали бы себя вольготно, ищут совместно представители министерства культуры, коллектив зоопарка, представители общественности. Но на переезд или расширение зоопарка нужно много денег, а в бюджете на 2024 год их не запланировали. Когда финансирование могут выделить, неизвестно.

строительство