В Самаре могут построить современный зоопарк вольерного типа

В Самаре может появиться зоопарк вольерного типа, в котором будет достаточно места для размещения всех животных. Это один из вариантов решения проблемы с ограниченностью территории, которая есть в зоопарке сейчас, сообщило министерство культуры Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара».
— Также рассматривается расширение территории зоопарка за счет соседних земельных участков, — уточнили в минкульте.
Участки, на которых мог бы разместить зоопарк и где все животные чувствовали бы себя вольготно, ищут совместно представители министерства культуры, коллектив зоопарка, представители общественности. Но на переезд или расширение зоопарка нужно много денег, а в бюджете на 2024 год их не запланировали. Когда финансирование могут выделить, неизвестно.