Число урн уменьшили на улицах Самары из-за вандалов и нерадивых горожан

Жители Самары пожаловались на дефицит урн и на переполненные контейнеры, мусор из которых разлетается по улицам. На обращение горожан под одним из постов в группе регионального ЦУР отреагировали представители департамента городского хозяйства и экологии.
«Количество урн было сокращено из-за вандалов и жителей, которые складируют в них крупногабаритный и бытовой мусор», — прокомментировали в департаменте.
Что касается контейнерных площадок, то там, как отметили в ведомстве, ежедневная уборка не предусмотрена. Мусор вывозят по определенному графику. Также в депгорхозе добавили, что дворники регулярно подбирают мусор и наводят порядок на улично-дорожной сети.