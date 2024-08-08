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Число урн уменьшили на улицах Самары из-за вандалов и нерадивых горожан

Чиновники объяснили, почему на улицах Самары стало меньше урн для мусора.

Жители Самары пожаловались на дефицит урн и на переполненные контейнеры, мусор из которых разлетается по улицам. На обращение горожан под одним из постов в группе регионального ЦУР отреагировали представители департамента городского хозяйства и экологии.

«Количество урн было сокращено из-за вандалов и жителей, которые складируют в них крупногабаритный и бытовой мусор», — прокомментировали в департаменте.

Что касается контейнерных площадок, то там, как отметили в ведомстве, ежедневная уборка не предусмотрена. Мусор вывозят по определенному графику. Также в депгорхозе добавили, что дворники регулярно подбирают мусор и наводят порядок на улично-дорожной сети.

ЖКХ