Число урн уменьшили на улицах Самары из-за вандалов и нерадивых горожан

Что касается контейнерных площадок, то там, как отметили в ведомстве, ежедневная уборка не предусмотрена. Мусор вывозят по определенному графику. Также в депгорхозе добавили, что дворники регулярно подбирают мусор и наводят порядок на улично-дорожной сети.