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После крушения самолёта в Приморье в Омске закрыли магазины Алёны Калагуровой

Владелица магазинов погибла при крушении.

Источник: 2GIS

В Омске на неопределённый срок закрыли сеть магазинов одежды больших размеров LModel'. Они принадлежали Алёне Калагуровой, которая 6 августа погибла после крушения самолёта в Приморье.

«Многие уже знают, что вчера произошла большая трагедия — крушение самолета в Приморье. Алёны больше нет и это огромное горе. Магазины закрыты на неопределённый срок», — сообщается на странице магазина.

Отметим, что двухместный легкомоторный самолёт рухнул в районе посадочной площадки Новороссия Приморского края во вторник, 6 августа. Вместе с предпринимательницей на борту был опытный пилот Сергей Фёдоров. Он тоже погиб.

У Алёны Калагуровой остались мать и сестра. Родственники и друзья организовали сбор средств для организации похорон омички.

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