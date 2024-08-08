После крушения самолёта в Приморье в Омске закрыли магазины Алёны Калагуровой

В Омске на неопределённый срок закрыли сеть магазинов одежды больших размеров LModel'. Они принадлежали Алёне Калагуровой, которая 6 августа погибла после крушения самолёта в Приморье.
«Многие уже знают, что вчера произошла большая трагедия — крушение самолета в Приморье. Алёны больше нет и это огромное горе. Магазины закрыты на неопределённый срок», — сообщается на странице магазина.
Отметим, что двухместный легкомоторный самолёт рухнул в районе посадочной площадки Новороссия Приморского края во вторник, 6 августа. Вместе с предпринимательницей на борту был опытный пилот Сергей Фёдоров. Он тоже погиб.
У Алёны Калагуровой остались мать и сестра. Родственники и друзья организовали сбор средств для организации похорон омички.