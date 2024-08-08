Власти Калининграда ищут поставщика 12 троллейбусов с автономным ходом

«Мы идём следующим путём: если бы мы покупали электробусы, нам нужно было бы обеспечить большое количество зарядных устройств. У троллейбуса с автономным ходом зарядка батареи осуществляется во время движения, это позволяет нам не вкладывать сейчас денежные средства в зарядные устройства», — поясняла глава горадминистрации Елена Дятлова.