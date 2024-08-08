Власти Калининграда ищут поставщика 12 троллейбусов с автономным ходом

В каждом троллейбусе необходимо предусмотреть минимум 33 сидячих места, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Салон должен вмещать 80−90 пассажиров. Транспортное средство нужно оснастить кондиционером и камерами видеонаблюдения.
Заказчиком является МКП «Калининград-ГорТранс». Поставщика определят 27 августа. Он должен передать транспорт не позднее 15 декабря.
Выпустить новые троллейбусы на маршруты планируют в начале 2025 года. Власти хотят приобрести электротранспорт с автономным ходом не менее 40 километров. Это позволит запустить его в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.
«Мы идём следующим путём: если бы мы покупали электробусы, нам нужно было бы обеспечить большое количество зарядных устройств. У троллейбуса с автономным ходом зарядка батареи осуществляется во время движения, это позволяет нам не вкладывать сейчас денежные средства в зарядные устройства», — поясняла глава горадминистрации Елена Дятлова.
В сентябре 2023 года в Калининграде тестировали новый троллейбус. Машина завода «Синара» может пройти около 20 километров без подключения к контактной сети.
В последние годы власти обновили часть парка общественного транспорта. В 2022-м на линию вышли трамваи «Корсар». На маршруты также выпустили новые автобусы. Город закупил 44 ЛиАЗа.