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Аналитики рассказали, кто больше других зарабатывает в Калининградской области

В рабочей сфере первое место заняли машинисты.

Рабочие профессии по итогам первого полугодия стали одними из самых высокооплачиваемых в Калининградской области. Об этом сообщают аналитики сервиса HH.ru.

Больше всех в рабочей сфере получают машинисты. В среднем по стране они зарабатывают 139,9 тысяч рублей. Калининградские работодатели платят шофёрам до ста тысяч рублей. Зарплата инженера-конструктора в области составила более 71 тысячи рублей в месяц.

Доход слесарей вырос на 5% до 50 тысяч рублей. Электромонтажникам стали платить на 9% больше, чем в 2023 году — 54,6 тысяч рублей. Калининградские сервисные инженеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в 60 тысяч рублей.