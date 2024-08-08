Аналитики рассказали, кто больше других зарабатывает в Калининградской области

Рабочие профессии по итогам первого полугодия стали одними из самых высокооплачиваемых в Калининградской области. Об этом сообщают аналитики сервиса HH.ru.
Больше всех в рабочей сфере получают машинисты. В среднем по стране они зарабатывают 139,9 тысяч рублей. Калининградские работодатели платят шофёрам до ста тысяч рублей. Зарплата инженера-конструктора в области составила более 71 тысячи рублей в месяц.
Доход слесарей вырос на 5% до 50 тысяч рублей. Электромонтажникам стали платить на 9% больше, чем в 2023 году — 54,6 тысяч рублей. Калининградские сервисные инженеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в 60 тысяч рублей.