Аналитики рассказали, кто больше других зарабатывает в Калининградской области

Доход слесарей вырос на 5% до 50 тысяч рублей. Электромонтажникам стали платить на 9% больше, чем в 2023 году — 54,6 тысяч рублей. Калининградские сервисные инженеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в 60 тысяч рублей.