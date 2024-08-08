В Петербурге второй вестибюль «Дунайской» закроют на ремонт

Для удобства пассажиров вестибюль № 1 будет работать по продленному графику — с 22:00 до окончания работы метро.
Тем, кто предпочитает воспользоваться наземным транспортом, рекомендовали следующие маршруты:
- до «Проспекта Славы» можно доехать на автобусах № 56, 57 и трамваях № 45, 49;
- до «Купчино» — на трамваях № 45, 62 и автобусе № 56.
Горожан попросили учитывать эти изменения при планировании маршрута.
К тому же, до 10 августа вход в вестибюль станции метро «Улица Дыбенко» будет ограничен для проведения капитального ремонта гранитных полов.