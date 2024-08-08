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В Петербурге второй вестибюль «Дунайской» закроют на ремонт

С 10 августа в Петербурге изменится режим работы станции метро «Дунайская». Вестибюль № 2 будет закрыт для входа и выхода пассажиров до завершения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту города.

Для удобства пассажиров вестибюль № 1 будет работать по продленному графику — с 22:00 до окончания работы метро.

Тем, кто предпочитает воспользоваться наземным транспортом, рекомендовали следующие маршруты:

  • до «Проспекта Славы» можно доехать на автобусах № 56, 57 и трамваях № 45, 49;
  • до «Купчино» — на трамваях № 45, 62 и автобусе № 56.

Горожан попросили учитывать эти изменения при планировании маршрута.

К тому же, до 10 августа вход в вестибюль станции метро «Улица Дыбенко» будет ограничен для проведения капитального ремонта гранитных полов.

метро