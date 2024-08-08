Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске подал в суд

Компания-подрядчик «Спецтрансстрой», отвечающая за строительство станции метро «Спортивная», обратилась в суд с иском к мэрии Новосибирска.
— Заседание назначено на сентябрь. Основная часть наших претензий — отсутствие оплаты выполненных работ, исполнение которых превысило 900 млн рублей, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе «Спецтрансстроя».
В компании заявили, что при возобновлении приемки выполненных работ и их оплате они смогут выполнить оставшиеся работы по объекту и сдать станцию «Спортивная» в эксплуатацию.
— Данная ситуация, связанная с приемкой и оплатой работ, продолжалась на протяжении 2023 и 2024 годов. При этом, ООО «СпецТрансСтрой», несмотря на отсутствие у заказчика правомерной возможности приемки выполненных работ, вынуждено было вложить в строительство станции метро «Спортивная» целевой займ, согласованный представителями мэрии под строительство станции метро «Спортивная», а также собственные средства. На эти же деньги, а также на аванс, выплаченный в рамках заключенного муниципального контракта и дополнительных соглашений к нему, было закуплено оборудование, — прокомментировали в «СпецТрансСтрое».
Напомним, ранее на сайте госзакупок появилась информация о расторжении контракта с подрядчиком.