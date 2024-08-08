Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске подал в суд

— Данная ситуация, связанная с приемкой и оплатой работ, продолжалась на протяжении 2023 и 2024 годов. При этом, ООО «СпецТрансСтрой», несмотря на отсутствие у заказчика правомерной возможности приемки выполненных работ, вынуждено было вложить в строительство станции метро «Спортивная» целевой займ, согласованный представителями мэрии под строительство станции метро «Спортивная», а также собственные средства. На эти же деньги, а также на аванс, выплаченный в рамках заключенного муниципального контракта и дополнительных соглашений к нему, было закуплено оборудование, — прокомментировали в «СпецТрансСтрое».