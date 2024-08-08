Более $1млн штрафа выплатила компания бывшего акима Атырауской области

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Свыше 600 миллионов тенге (1,2 миллиона долларов) выплатит государству компания бывшего акима Атырауской области.
Крупный штраф на недропользователя наложила прокуратура Атырауской области за нерациональное использование недр.
«Надзорный орган установил, что ТОО “ANACO” в период с 2018—2023 гг. допустил потерю сырого газа в объеме 4 237 248 м³, тем самым нерационально использовал недра. По результатам рассмотрения акта надзора Западным межрегиональным управлением государственной инспекции нефтегазового комплекса рассчитан причиненный ущерб в размере 673 130 278 тенге», — говорится в сообщении прокуратуры Атырауской области.
Таким образом компания грубо нарушила требования пункта 2 статьи 125 и пункта 4 статьи 147 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» (добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов), рассказали в областной прокуратуре.
Нефтедобывающее ТОО «ANACO» принадлежит бывшему акиму Атырауской области Сагату Тугельбаеву. Он возглавлял регион с февраля 1992 по октябрь 1994 года. Он входит в 75 богатейших людей Казахстана.