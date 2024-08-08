Более $1млн штрафа выплатила компания бывшего акима Атырауской области

«Надзорный орган установил, что ТОО “ANACO” в период с 2018—2023 гг. допустил потерю сырого газа в объеме 4 237 248 м³, тем самым нерационально использовал недра. По результатам рассмотрения акта надзора Западным межрегиональным управлением государственной инспекции нефтегазового комплекса рассчитан причиненный ущерб в размере 673 130 278 тенге», — говорится в сообщении прокуратуры Атырауской области.