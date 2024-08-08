У пяти автобрендов из Китая могут начаться проблемы в РФ из-за санкционного давления

В частности, в России можно купить кроссоверы Jetta VS5. Они близки по конструкции к кроссоверам Volkswagen Taos и Skoda Karoq, которые производились и продавались в России до 2022 года. Автомобили базируются на той же платформе, в России их можно купить по цене от 2,7 до 3,1 млн руб. Они оснащены турбомотором 1.4 мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Aisin.