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В Симферополе прошел ценовой рейд по магазинам

Все выявленные нарушения владельцы магазинов сразу же устранили.

Источник: администрация Симферополя

В магазинах и торговых точках Симферополя прошла проверка ассортимента и цен на различные товары. С 5 по 7 августа сотрудники Управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города проверили 44 объекта торговли.

«В период с 5 по 7 августа 2024 года в городе Симферополе было обследовано 15 нестационарных торговых объектов, 26 объектов несетевой розницы и 3 сетевых магазина», — сообщает администрация Симферополя.

В ходе ревизии никаких значимых нарушений они не обнаружили. В некоторых магазинах наблюдался небольшой дефицит товаров, но он объясняется задержками поставок.

«Незначительные замечания устранялись на месте. Весь социальный товар был отмечен синими ценниками и располагался на уровне глаз покупателей», — сообщили в городской администрации.

Симферопольские власти поблагодарили руководителей торговых точек за совестное отношение к закону и к потребителям.