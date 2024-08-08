В АО «Молдовагаз» отметили снижение потребления газа в июле

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Использование природного газа молдавскими потребителями Правобережья Днестра в июле этого года составило 12,1 миллиона кубометров, что меньше показателей июня на 2,8 миллиона кубометров, или на 19%.
Объем потребления по сравнению с июлем 2023-го также упал, снижение составило 24,3%.
Оплата потребленного в июле топлива бытовыми потребителями оказалась на 0,4 процентного пункта выше показателя того же периода прошлого года и составила 98,4% выставленных в счетах сумм.
«В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 98,6%, что на 1,2 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года.», — сообщили в пресс-службе «Молдовагаза».
Также в прошлом месяце от газораспределительной сети были отключены 335 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 1,1 миллиона леев.
Еще 226 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с тем, что ранее не осуществляли оплату потребленного природного газа в установленный срок.
«Уровень оплаты за потребленный в 2024 году природный газ по состоянию на 31 июля 2024 достигает 99%, и составляет 6,198 миллиарда леев, что на 33,2% меньше показателя этого же периода прошлого года по причине значительно изменившихся за это время тарифов», — подвели итог в компании.