В АО «Молдовагаз» отметили снижение потребления газа в июле

«Уровень оплаты за потребленный в 2024 году природный газ по состоянию на 31 июля 2024 достигает 99%, и составляет 6,198 миллиарда леев, что на 33,2% меньше показателя этого же периода прошлого года по причине значительно изменившихся за это время тарифов», — подвели итог в компании.