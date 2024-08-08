В Казахстане исключат «кредитный шопинг»

Вместе с тем теперь в стране будет микрофинансовый омбудсмен, он будет заниматься урегулированием проблемных ситуаций, а его решения будут обязательными для всех микрофинансовых организаций. Дополнительно для урегулирования задолженности введен запрет на продажу кредитов коллекторским агентствам на два года. А в дальнейшем продажа будет возможна только после попытки урегулирования. Это позволит минимизировать время разрешения проблем и избавит от необходимости обращаться к регулятору.