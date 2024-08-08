На Омсктрансмаше разработали танк с антидроновой защитой

На Омском заводе транспортного машиностроения разработали модернизированные танки Т-80БВМ. Они оснащены новой антидроновой защитой.
«На танке установлена конструкция, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет, — сообщает пресс-служба предприятия на своей странице “Вконтакте”. — С учетом боевого применения у наших “восьмидесяток” появилась дополнительная защита. Это позволяет значительно повысить выживаемость машины на поле боя».
Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на эксперта минобороны, танки Т-80БВМ по своим характеристикам превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники.
Кроме того, омские «восьмидесятки» считаются самыми тихими — при движении танка его практически неслышно благодаря особому устройству выхлопной системы.