Куйвашев поручил усилить контроль за работой регоператоров ТКО

«Мы продолжаем наводить порядок в этой важной и чувствительной для людей сфере. Сегодня утвердим порядок контроля за деятельностью региональных операторов в части соблюдения установленных правил. Главная цель — предупредить возникновение сбоев с вывозом мусора, получить ещё больше рычагов воздействия на недобросовестные компании. Чтобы контролировать работу регоператоров, нужно создать единый реестр перевозчиков мусора и единый реестр полигонов. Теперь региональный оператор обязан уведомлять министерство ЖКХ и лично министра о смене организации, осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов», — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев.
Согласно документу, за месяц до окончания срока договора оператор уведомляет министерство ЖКХ о планах по проведению конкурса, а также информирует его о победителе до заключения контракта. Кроме того, специалисты МинЖКХ будут контролировать регоператоров, проводя плановые и внеплановые проверки и анализируя их документацию.
«В настоящее время контроль за деятельностью региональных операторов осуществляется министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в двух формах. Мы проводим мониторинг отчётности по соглашениям и заслушиваем доклады представителей регоператов о результатах деятельности по итогам года. Решение, принятое главой региона, позволит не только расширить механизмы контроля за их работой, но и использовать результаты проверок при принятии решения о лишении статуса регионального оператора», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, этим летом ситуация с уборкой мусора в уральских муниципалитетах, которые входят в зону обслуживания «ТБО “Экосервис”, была крайне напряженной. Глава региона Евгений Куйвашев дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по недопущению подобных фактов впредь.
Специалисты МинЖКХ совместно с органами самоуправления провели проверку работы регоператора. В результате было принято решение о лишении действующего регионального оператора официального статуса и расторжении соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С 1 августа статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно-производственном объединении присвоен Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Специализированная автобаза».