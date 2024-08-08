В Омске хотят открыть пять новых производств

Участники промышленных кластеров представили на инвесткомитете проекты в сфере промышленности, которые они хотят реализовать в Омской области.
Производитель котлов «ОмЗИТ-Энергомаш» планирует построить в регионе завод теплоэнергетического оборудования. Компания готова инвестировать в него 800 млн рублей.
ПО «Квант» — запустить производства оборудования для теплообогрева установок и магистралей нефтеперерабатывающих заводов.
«Омский каучук» планирует выпуск полиизобутилена низкомолекулярного уровня — многофункциональной моющей присадки для моторных масел. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей. В 2025 году планируется ввести производственный корпус в эксплуатацию.
Предприятие «Спецтех» планирует выпускать в Омской области импортозамещающие детали для трубопроводов и цельнолитой трубной заготовки.
«В России производство аналогичной продукции отсутствует», — уточнили в пресс-службе правительства.
Компания «Сибметалл-Омск» собирается открыть производство соединительных деталей трубопроводов.