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В Омске хотят открыть пять новых производств

Проекты были рассмотрены на областном инвесткомитете.

Источник: Комсомольская правда

Участники промышленных кластеров представили на инвесткомитете проекты в сфере промышленности, которые они хотят реализовать в Омской области.

Производитель котлов «ОмЗИТ-Энергомаш» планирует построить в регионе завод теплоэнергетического оборудования. Компания готова инвестировать в него 800 млн рублей.

ПО «Квант» — запустить производства оборудования для теплообогрева установок и магистралей нефтеперерабатывающих заводов.

«Омский каучук» планирует выпуск полиизобутилена низкомолекулярного уровня — многофункциональной моющей присадки для моторных масел. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей. В 2025 году планируется ввести производственный корпус в эксплуатацию.

Предприятие «Спецтех» планирует выпускать в Омской области импортозамещающие детали для трубопроводов и цельнолитой трубной заготовки.

«В России производство аналогичной продукции отсутствует», — уточнили в пресс-службе правительства.

Компания «Сибметалл-Омск» собирается открыть производство соединительных деталей трубопроводов.