Полное обновление сети. Александр Беглов о модернизации транспорта

«Здесь, в Стрельне, в 1916 году была построена первая в России электрическая железная дорога — Оранэла, которая расшифровывалась как “Ораниенбаумская электрифицированная линия”. В годы войны эта линия, часть которой была захвачена врагом, стала легендарной. Она превратилась в боевую. Участок от Нарвских ворот до станции “Автово” использовался для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую. По ней эвакуировали раненых. Сегодня линия от Автово до Стрельны идет по тому же маршруту. И вновь Оранэла — одна из самых передовых линий трамвайной столицы. К юбилею Ленинградской битвы здесь полностью обновили подвижной состав», — подчеркнул Александр Беглов.