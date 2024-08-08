Полное обновление сети. Александр Беглов о модернизации транспорта

Губернатор обратил внимание на то, что весь общественный транспорт, переживает самое масштабное обновление в последние годы. За пять лет город обновил свыше 80% подвижного состава наземного транспорта. В ближайшие годы именно электрический транспорт будет в центре внимания Смольного. Планируется закупка современной техники и строительство новых трамвайных линий.
«Здесь, в Стрельне, в 1916 году была построена первая в России электрическая железная дорога — Оранэла, которая расшифровывалась как “Ораниенбаумская электрифицированная линия”. В годы войны эта линия, часть которой была захвачена врагом, стала легендарной. Она превратилась в боевую. Участок от Нарвских ворот до станции “Автово” использовался для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую. По ней эвакуировали раненых. Сегодня линия от Автово до Стрельны идет по тому же маршруту. И вновь Оранэла — одна из самых передовых линий трамвайной столицы. К юбилею Ленинградской битвы здесь полностью обновили подвижной состав», — подчеркнул Александр Беглов.
Трамвайный маршрут № 36, соединяющий станцию метро «Автово» с конечной остановкой в Стрельне и проходящий по исторической Стрельнинской трамвайной линии, укомплектовали новыми 32 «умными» трамваями моделей «Витязь-М» и «Богатырь-М». Примечательно, что на мониторах в салонах транслируется тематический контент об истории знаменитой трассы.
Кроме этого, в здании конечной станции маршрута № 36 в Стрельне открыли фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса и запустили новый туристский маршрут — трамвайное путешествие с изучением истории и современности уникальной «Оранэлы».
Обновление подвижного состава на 36-м маршруте стало частью масштабной и комплексной программы модернизации всего электрического транспорта Петербурга. Активизировать обновление подвижного состава позволили средства инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Петербургу по поручению Президента России.
За три года в город на Неве прибыли и вышли на линию 253 трамвая и 371 троллейбус. Из них в Трамвайный парк № 8, обслуживающий юго-западную часть Петербурга и непосредственно 36-й маршрут, поступило 55 новых вагонов. За первые 6 месяцев 2024 года в город поставлено почти 100 трамвайных вагонов и троллейбусов. До конца года их количество достигнет 177.
Трамвайный маршрут № 36 входит в перечень 15 скоростных магистральных маршрутов, ускорение которых сейчас ведется в рамках программы развития городского электротранспорта. В июле этого года Петербург вошёл в зону охвата экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных трамваев и станет площадкой для их тестирования.