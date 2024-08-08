Склады вместо жилья стали строить в Свердловской области

В 2023 году было выдано 207 новых разрешений на строительство объектов нежилой недвижимости, 82 из них касались именно складов. Общая площадь объектов этого класса составляет более 488 тыс. кв. м, и это даже больше, чем было на рынке в 2022 году (тогда общая площадь складов составляла 420 тыс. кв. м).
Ранее ЕАН рассказывал со ссылкой на аналитиков рынка, что в городе существует дефицит складов. Драйверами спроса на складские помещения выступают ретейл (на него сейчас приходится 54% от общего числа заявок в структуре спроса) и онлайн-торговля (35%). По данным «Бюро недвижимости № 1», объем предложений по складам класса А в 2023 году оказался рекордно низким: менее 1% от общего объема. Всего на конец 2023 года в Екатеринбурге в режиме ожидания незакрытыми оставались 87 заявок на складские помещения. Удовлетворить их не представлялось возможным из-за отсутствия свободных лотов.
Участники рынка говорят, что подавляющая часть строящихся объектов создается под конкретного заказчика и в наличии нет свободных предложений. Такая ситуация будет провоцировать рост арендных ставок: в 2023 году стоимость аренды квадратного метра склада в Свердловской области уже выросла на 42% по сравнению с прошлым годом и составила 8 000 рублей за кв. м в год.
Юлия Литвиненко.