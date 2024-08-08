Склады вместо жилья стали строить в Свердловской области

Ранее ЕАН рассказывал со ссылкой на аналитиков рынка, что в городе существует дефицит складов. Драйверами спроса на складские помещения выступают ретейл (на него сейчас приходится 54% от общего числа заявок в структуре спроса) и онлайн-торговля (35%). По данным «Бюро недвижимости № 1», объем предложений по складам класса А в 2023 году оказался рекордно низким: менее 1% от общего объема. Всего на конец 2023 года в Екатеринбурге в режиме ожидания незакрытыми оставались 87 заявок на складские помещения. Удовлетворить их не представлялось возможным из-за отсутствия свободных лотов.