В Сочи запустят 26 новых экологичных автобусов

«Отзывы хорошие — новые автобусы оборудованы всем необходимым. Мощная система климат-контроля, валидаторы для оплаты, медиапанели с информацией о движении», — рассказал господин Прошунин.
Также глава Сочи отметил, что автобусы оснастили аппарелями и поручнями для удобства родителей с колясками и людей с инвалидностью. Новый транспорт соответствует всем нормам безопасности, экологичности и требованиям безбарьерной среды.
Автобусы на курорт поставили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Экологичный транспорт закупают в России, а также в Республике Беларусь.