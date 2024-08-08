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В Сочи запустят 26 новых экологичных автобусов

В Сочи на городских маршрутах общественного транспорта начали работать 26 новых автобусов на экотопливе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Источник: соцсети

«Отзывы хорошие — новые автобусы оборудованы всем необходимым. Мощная система климат-контроля, валидаторы для оплаты, медиапанели с информацией о движении», — рассказал господин Прошунин.

Также глава Сочи отметил, что автобусы оснастили аппарелями и поручнями для удобства родителей с колясками и людей с инвалидностью. Новый транспорт соответствует всем нормам безопасности, экологичности и требованиям безбарьерной среды.

Автобусы на курорт поставили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Экологичный транспорт закупают в России, а также в Республике Беларусь.