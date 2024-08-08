Гендиректор «Уральских авиалиний» Скуратов ушел в отставку

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа, УралПолит.Ru. Совет директоров компании «Уральские авиалинии» принял решение об отставке генерального директора Сергея Скуратова, который занимал должность более 30 лет, в связи с его выходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.