Гендиректор «Уральских авиалиний» Скуратов ушел в отставку

Новым гендиректором стал сын ушедшего в отставку главы авиакомпании Кирилл Скуратов. Ранее он занимал должность первого замгендиректора — коммерческого директора организации.
«Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды “Уральских авиалиний” во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок», — заявил Сергей Скуратов.
Ранее сообщалось, что Михаил Волков покинул должность министра строительства Свердловской области. Он занимал этот пост с 2016 года.