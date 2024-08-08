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Гендиректор «Уральских авиалиний» Скуратов ушел в отставку

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа, УралПолит.Ru. Совет директоров компании «Уральские авиалинии» принял решение об отставке генерального директора Сергея Скуратова, который занимал должность более 30 лет, в связи с его выходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Новым гендиректором стал сын ушедшего в отставку главы авиакомпании Кирилл Скуратов. Ранее он занимал должность первого замгендиректора — коммерческого директора организации.

«Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды “Уральских авиалиний” во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок», — заявил Сергей Скуратов.

Ранее сообщалось, что Михаил Волков покинул должность министра строительства Свердловской области. Он занимал этот пост с 2016 года.