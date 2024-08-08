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Закон «Об электроэнергетике» определил регулятора и участников рынка электрической энергии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент подписал закон «Об электроэнергетике», регулирующий отношения в области электроэнергетики, передает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно закону, Кабинет министров будет обеспечивать реализацию единой государственной политики в области электроэнергетики через Министерство энергетики, которое является специально уполномоченным государственным органом в области электроэнергетики.

Также органами госрегулирования назначены Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, Инспекция по контролю за использованием электрической энергии, нефтепродуктов и газа и органы исполнительной власти на местах.

Закон определил также участников рынка электрической энергии, ими являются:

  • оператор рынка электрической энергии,
  • производитель,
  • оператор системы хранения электрической энергии,
  • оператор системы передачи,
  • центральный закупщик,
  • трейдер,
  • оператор системы распределения,
  • поставщик,
  • потребитель.

Согласно закону, методика установления тарифов и платежей и на ее основе регулируемые тарифы и платежи будут устанавливаться регулятором рынка энергетики..

Законом оговаривается, что принятые тарифы и платежи будут объявляться не менее чем за 15 дней до их вступления в силу. Ни один тариф или платеж не будет иметь обратной силы..

Закон вступает в силу через 3 месяца со дня официального опубликования.

закон
энергетика