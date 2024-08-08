Закон «Об электроэнергетике» определил регулятора и участников рынка электрической энергии

Согласно закону, Кабинет министров будет обеспечивать реализацию единой государственной политики в области электроэнергетики через Министерство энергетики, которое является специально уполномоченным государственным органом в области электроэнергетики.
Также органами госрегулирования назначены Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, Инспекция по контролю за использованием электрической энергии, нефтепродуктов и газа и органы исполнительной власти на местах.
Закон определил также участников рынка электрической энергии, ими являются:
- оператор рынка электрической энергии,
- производитель,
- оператор системы хранения электрической энергии,
- оператор системы передачи,
- центральный закупщик,
- трейдер,
- оператор системы распределения,
- поставщик,
- потребитель.
Согласно закону, методика установления тарифов и платежей и на ее основе регулируемые тарифы и платежи будут устанавливаться регулятором рынка энергетики..
Законом оговаривается, что принятые тарифы и платежи будут объявляться не менее чем за 15 дней до их вступления в силу. Ни один тариф или платеж не будет иметь обратной силы..
Закон вступает в силу через 3 месяца со дня официального опубликования.