Беглов обсудил строительство Витебской развязки с министром транспорта РФ

Вместе с тем, ШМСД это еще и очень сложный в инженерном смысле проект, реализация которого наталкивается на многие сложности, как технического, так и юридического характера. Магистраль проходит в том числе и рядом с железной дорогой, в районах деловой застройки и развитой системы коммуникаций.