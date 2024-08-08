Беглов обсудил строительство Витебской развязки с министром транспорта РФ

Строительство Витебской развязки губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.
Напомним, что толчок к реализации этого проекта дал лично президент России Владимир Путин. Развязка станет первым шагом к созданию широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Петербург и Ленинградская область — это одна агломерация. Широтная магистраль скоростного движения соединяет нас с Ленинградской областью. Витебская развязка — первый этап ШМСД. В перспективе развязка соединит две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области. Это один из важнейших для города проектов», — считает губернатор.
Вместе с тем, ШМСД это еще и очень сложный в инженерном смысле проект, реализация которого наталкивается на многие сложности, как технического, так и юридического характера. Магистраль проходит в том числе и рядом с железной дорогой, в районах деловой застройки и развитой системы коммуникаций.
«Город провел колоссальную работу по решению имущественных, правовых вопросов, переносу сетей, коммуникаций, согласованиям с железной дорогой и собственниками земельных участков. Эта работа не всегда видна, но она занимает до 80% реализации проекта. Построить иногда гораздо проще, чем решить эти сложнейшие юридические и технические вопросы. Город блестяще с этим справляется. Губернатор держит их на личном контроле», — отметил Роман Старовойт.
Александр Беглов согласился с тем, что проект — непростой, но особо отметил, что строители прекрасно понимают свою ответственность, и намерены уложиться в установленные сроки.
Проект «Витебская развязка» включает в себя две транспортные развязки: с Западным скоростным диаметром и с Витебским проспектом, а также участок основного хода. Протяженность трассы — 2,6 км. Предусмотрено 6 полос для автотранспорта. Разрешенная скорость движения составит 110 км/ч. Пропускная способность запланирована на уровне 70 тысяч транспортных средств в сутки.
Создание Витебской развязки значительно улучшит доступность ЗСД для жителей близлежащих районов, снизит нагрузку на развязку платной магистрали с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть.