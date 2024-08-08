В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге

В сообщении за 8 августа 2024 года сказано:
Специалисты уточнили, что такого вида выплаты не существует.
«Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке».
Также в пресс-службе подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS с номера 1414.
«Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону».
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2024 года более одного миллиона казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по пяти социальным рискам на сумму 453 млрд тенге.