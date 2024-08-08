Производитель танков Leopard назвал невиданным рост продаж оружия

Rheinmetall не только выполняет заказы для стран, поставляющих военную помощь Украине, но и сотрудничает с самой Украиной. В марте концерн сообщил о планах построить в стране по меньшей мере четыре завода на фоне прогноза о рекордных продажах. В июне в украинском правительстве сообщили о начале работы первого в стране совместного проекта госкомпании «Укроборонпром» и немецкого концерна Rheinmetall — цеха по ремонту и производству бронетехники.