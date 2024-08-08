В Беларуси пробуют ускорить и удешевить возведение одноквартирных домов

Руководитель пояснил: как при капитальном ремонте, так и во всей строительной отрасли в основном применяются типовые технические решения. Однако это не говорит о том, что при выполнении работ теперь используются те же материалы, как и на момент строительства зданий, сооружений. Сейчас также применяют композитные материалы для усиления отдельных строительных конструкций, замены стальных конструкций при устройстве козырьков входных групп и над балконами.