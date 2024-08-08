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В Беларуси пробуют ускорить и удешевить возведение одноквартирных домов

О задаче и способе сократить сроки возведения одноквартирных домов и удешевить 1 кв. м в них об этом журналистам рассказал директор предприятия «Институт “Белжилпроект” Денис Жеймо 8 августа, передает корреспондент агентства “Минск-Новости”.

Руководитель пояснил: как при капитальном ремонте, так и во всей строительной отрасли в основном применяются типовые технические решения. Однако это не говорит о том, что при выполнении работ теперь используются те же материалы, как и на момент строительства зданий, сооружений. Сейчас также применяют композитные материалы для усиления отдельных строительных конструкций, замены стальных конструкций при устройстве козырьков входных групп и над балконами.

Кроме того, для строительства и капремонта пытаются внедрять другие материалы и технологии. В частности, это легкие стальные тонкостенные конструкции.

— Разработана проектная документация, и уже начато строительство одноквартирных жилых домов практически в черте Минска, стальной каркас которых заполняется легким бетоном либо плитными утеплителями, — рассказал Д. Жеймо. — В целом стоит задача сократить сроки выполнения строительно-монтажных работ при возведении одноквартирных домов и снизить стоимость одного квадратного метра.

строительство