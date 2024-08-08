В Петербург прибыл первый трамвай нового поколения «Львенок»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и Министр транспорта РФ Роман Старовойт провели осмотр нового транспортного средства. Власти отметили, что почти все комплектующие трамвая произведены в России.
По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, до конца следующего года Петербург получит ещё 16 таких вагонов.
«Львенок» с панорамными окнами вмещает до 150 человек. В вагоне будет усовершенствованная система климат-контроля, семь USB-розеток, кронштейн для велосипеда и подогреваемые зоны у дверей.
Модернизация трамвайной сети — это часть программы обновления городского электрического транспорта. В 2024 году ожидается еще 177 единиц нового подвижного состава.