Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербург прибыл первый трамвай нового поколения «Львенок»

В Петербург прибыл первый односекционный трамвай «Львенок» модели 71−911ЕМ, произведённый «ПК “Транспортные системы”. Он оснащен передовой системой активной безопасности с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и Министр транспорта РФ Роман Старовойт провели осмотр нового транспортного средства. Власти отметили, что почти все комплектующие трамвая произведены в России.

По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, до конца следующего года Петербург получит ещё 16 таких вагонов.

«Львенок» с панорамными окнами вмещает до 150 человек. В вагоне будет усовершенствованная система климат-контроля, семь USB-розеток, кронштейн для велосипеда и подогреваемые зоны у дверей.

Модернизация трамвайной сети — это часть программы обновления городского электрического транспорта. В 2024 году ожидается еще 177 единиц нового подвижного состава.