Казанцам объяснили установку экранов защиты от шума на Миллениуме

На дорогах с большой интенсивностью движения нужны дополнительно шумозащитные экраны для уменьшения фона от машин. Например, это происходит на подъездах к мосту Миллениум, по которому ежедневно едет 50 тысяч машин.
По словам Куляжева, установят 730 погонных метра шумозащитных экранов со стороны Ново-Савиновского района непосредственно до моста. На улицах с подобным перегруженным трафиком шум около 80 дБ, а экраны снижают его на 34 дБ, то есть будет выдержана норма в 50 дБ.
В столице уровень автомобилизации растет ежегодно, сегодня около полумиллиона автомобилей, что создает шумовой фон. Особенно на дорогах с высокой интенсивностью, например, проспекты Ибрагимова, Ямашева, улица Вишневского. Установка шумозащитных экранов становится таким же атрибутом города, как и автомобили, сказал Куляжев.
Напомним, СМИ заинтересовались установкой экранов на мосту. По мнению некоторых, сооружение скроет вид на Казанку. В мэрии объяснили, что экраны ставят для ликвидации шумового фона.