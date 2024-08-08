Казанцам объяснили установку экранов защиты от шума на Миллениуме

По словам Куляжева, установят 730 погонных метра шумозащитных экранов со стороны Ново-Савиновского района непосредственно до моста. На улицах с подобным перегруженным трафиком шум около 80 дБ, а экраны снижают его на 34 дБ, то есть будет выдержана норма в 50 дБ.