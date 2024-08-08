В Самарской области вернут ежемесячные выплаты ветеранам труда

Также закреплен минимальный размер заработной платы для всех работников организаций внебюджетной сферы. «Мы применили к действующему МРОТ, сейчас он составляет 19242 ₽, повышающий коэффициент. Теперь в Самарской области минимальная заработная плата составит 20204 рубля», — уточнил врио главы региона.
Кроме того, специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предложено санаторно-курортное оздоровление, субсидировать которое будет область.
Дополнительные меры поддержки предусмотрели для специалистов «скорой помощи», социальных работников на селе, выпускников аграрных ссузов и вузов.
«Вторым соглашением утвердили социальный стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. Это позволит сохранить для наших защитников социально-трудовые гарантии и укрепить действующие меры помощи. Участники специальной военной операции и их родные должны быть уверены в том, что мы окажем им всю необходимую помощь и заботу», — добавил Вячеслав Федорищев.