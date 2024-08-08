В Самарской области вернут ежемесячные выплаты ветеранам труда

С 1 января 2025 г. 25 тыс. жителей Самарской области вернут ежемесячные выплаты за звание «Ветеран труда». Об этом сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в связи с подписанием соответствующего соглашения с региональной Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей. В 2017 г. был введен «порог» размера пенсии, дающего право на назначение и получение денежной суммы. Теперь порога не будет.