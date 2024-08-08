Председатель облправительства: «Смена регоператора ТКО не вызовет роста платы»

«Поручение главы Самарской области Вячеслава Федорищева об инициировании с 1 сентября процесса смены регионального оператора ТКО не вызовет роста платы граждан за эти услуги. Возможность наведения элементарного порядка в этой крайне важной для жителей сфере абсолютно не находится в причинно-следственной связи с повышением тарифов», — заверил глава правительства.
По его словам, муниципалитетами уже начата работа по подготовке запросов на приведение в порядок контейнерных площадок. «В первую очередь будут обустраиваться наиболее востребованные объекты в каждом муниципальном образовании», — добавил он.
Напомним, о грядущей смене регоператора Вячеслав Федорищев заявил 6 августа.