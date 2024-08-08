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Из регионов Беларуси самолеты в Москву будут летать еще чаще

Из Бреста и Гомеля будет больше рейсов Belavia в Москву. Расписание расширится с 27 октября. Об этом сообщает﻿ авиакомпания.

В московский аэропорт Шереметьево из Бреста самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Сейчас авиакомпания делает такие рейсы три раза в неделю.

Из Гомеля рейсы будут каждый день. По вторникам и пятницам самолеты будут летать во Внуково, в остальные дни — в Шереметьево. Рейс Гомель — Москва считается одним из самых популярных среди региональных. Сейчас по этому маршруту самолеты летают пять раз в неделю.

В целом из региональных аэропортов сейчас нет авиарейсов из Гродно. Это связано с состоянием взлетной полосы.