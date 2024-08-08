МАЗ торжественно передал 80 единиц техники юбилейной серии дилерам из Беларуси и России

9 августа белорусский машиностроительный флагман — Минский автомобильный завод — отметит свой 80-летний юбилей, к которому подошел с такими высокими достижениями, как непрерывное наращивание объемов производства, расширение географии поставок, огромное количество наград и премий. По случаю этой знаменательной даты в период с 2 по 9 августа в рамках праздничной программы «8:0 в пользу МАЗа» запланировано проведение торжественных мероприятий. Одним из них стала передача символичных 80 единиц техники юбилейной серии МАЗ-54402L потребителям.



Традиционно одним из флагманских направлений Минского автозавода было создание магистральных тягачей, самый яркий из них — МАЗ-5440 — был выпущен в 1997 году. Эта модель, постоянно модернизируясь, продолжает быть самой востребованной в продуктовой линейке седельных тягачей. Сегодня же была представлена юбилейная серия из 80 машин, созданных в ознаменование 80-летия со дня основания МАЗа. Ключи от уникальных машин были переданы в руки представителей товаропроводящей сети МАЗа в Российской Федерации.



Открыл мероприятие генеральный директор Минского автозавода Валерий Иванкович. Он отметил: «МАЗ — это один из столпов экономики страны. Мы вносим свой вклад во все отрасли экономики Беларуси: научную, техническую, производственную и даже социальную. Мне очень приятно открывать такое торжественное мероприятие по передаче юбилейной серии автомобилей нашим партнерам, дилерам — людям, благодаря труду которых реализуется техника, которая создает экономический экспортный потенциал нашей страны».



Говоря об уникальности юбилейной серии, заместитель генерального директора — директор по маркетингу ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Владимир Янушко сказал, что в существующих условиях перед предприятием стоит глобальная задача — обеспечение технологической независимости и повышение конкурентоспособности.



«Тягач МАЗ юбилейной серии — это не только уникальное цветовое решение и рестайлинговая кабина, но соответствие ключевым требованиям магистральных перевозок: эффективности, высокому ресурсу по пробегу и грузоподъемности, высокому уровню комфорта и безопасности для водителя, а также экологичности», — подчеркнул он.



Партия автомобилей отличается повышенной комфортностью для водителя, отметил первый заместитель коммерческого директора — директор по реализации грузовой техники (кроме Дальнего зарубежья) ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Борис Мущинский.



«Эта комплектация оснащена кабиной повышенной комфортности с пневмоподвеской сидения водителя, кондиционером, независимым воздушным отопителем, системой мультируля и так далее. Автомобиль обладает также повышенной топливной экономичностью, что связано с некоторыми особенностями, которые упрощают работу водителя и позволяют ему более комфортно управлять автомобилем на длительных перегонах», — рассказал специалист. Это особенно важно, потому что седельные тягачи обычно эксплуатируются с большой загруженностью и имеют очень большие пробеги.



Юбилейный МАЗ-54402L имеет обновленный экстерьер и интерьер, на передней части облицовки кабины установлен логотип со светодиодной подсветкой. Тягачи оснащены двигателями класса Евро-5, роботизированными коробками передач, топливными баками с увеличенным объемом. Для комфорта водителя в салоне установлено водительское сидение повышенной комфортности, есть холодильник и два спальных места.



Вся юбилейная партия техники уже реализована, примерно 40% — дилерам из Беларуси: потребителями стали члены ассоциации БАМАП и др. Остальные 60% техники пойдут в Россию. Машины поедут практически во все регионы РФ — от Калининграда до Владивостока.



Юбилейную серию оценили и в Министерстве промышленности. По словам замминистра Андрея Кузнецова, 80 лет для такого гиганта, как Минский автомобильный, — это только начало.



«Мы поставляем машиностроительную продукцию МАЗ абсолютно во все регионы Российской Федерации, — рассказал он. — В ближайшие пять лет мы также планируем обновлять коммунальную и пассажирскую технику в Минске. На базе шасси МАЗ будут обновлены мусоровозы, техника для придомовой уборки».



В этом году МАЗ работает с увеличением объемов производства и экспортных поставок. Большая часть продукции идет в Россию, однако, осваиваются и новые рынки, например, Никарагуа и страны Африки.