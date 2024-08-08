В Нижегородской области планируют увеличить налог на игорный бизнес

Законопроект призван утроить налоговую ставку за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерских контор с 3 млн до 10 млн руб. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее первого числа очередного налогового периода для игорного бизнеса.