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В Нижегородской области планируют увеличить налог на игорный бизнес

Минфин Нижегородской области подготовил проект регионального закона о налоговой ставке при проведении азартных игр. Инициатива министерства, опубликованная на сайте областного правительства, проходит антикоррупционную экспертизу.

Источник: Коммерсантъ

Законопроект призван утроить налоговую ставку за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерских контор с 3 млн до 10 млн руб. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее первого числа очередного налогового периода для игорного бизнеса.

После экспертизы проект рассмотрят депутаты заксобрания Нижегородской области. Ранее налоговые ставки для игорного бизнеса в регионе поднимали в 2018 году.

В июле правительство РФ предложило втрое, до 10 млн руб. повысить ставки налога на процессинговые центры. В свою очередь депутаты Госдумы предлагали увеличить налоги для всего игорного бизнеса.

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