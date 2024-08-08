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Засуха и потери урожая — почему молдавские аграрии не страхуют свои хозяйства

Гость программы «Экспертиза» — эксперт в области сельского хозяйства, доктор экономики Анатолий Игнат.

Источник: Sputnik.md

Сильная засуха в последние годы стала серьезным испытанием для молдавских аграриев. Как результат — огромные потери в урожайности различных культур, а в некоторых случаях фермеры и вовсе остаются ни с чем.

Так случилось и в этом году: в ряде южных районов Молдовы из-за палящего солнца и отсутствия осадков потери по кукурузе и подсолнечнику составили от 60% до 80%, а аграрии фактически ушли в минус и не получат никакой прибыли.

Между тем, винить во всем засуху и глобальное потепление можно лишь отчасти. Ведь подавляющее большинство молдавских фермеров не страхуют свои хозяйства, надеясь на благосклонность природы.

Об этом в программе «Экспертиза» говорим с экспертом в области сельского хозяйства, доктором экономики Анатолием Игнатом.

сельское хозяйство