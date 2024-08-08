Белорусов будут информировать о задержках автобусов в Литву, Латвию и Польшу

Например, сообщалось, что рейс из Варшавы в Минск 8 августа отправлением из польской столицы в 16:30 будет выполняться с опозданием на полтора часа — «из-за длительного прохождения государственных границ Республики Беларусь и Польской Республики». Также пассажиров информировали о том, что 7 августа автобус Вильнюс — Минск, отправившийся из столицы Литвы в 18:30, прошел границу только в 22:35.