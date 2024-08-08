Белорусов будут информировать о задержках автобусов в Литву, Латвию и Польшу

МИНСК, 8 авг — Sputnik. «Минсктранс» будет информировать о нарушении графика движения международный рейсов, сообщается на сайте госпредприятия.
«С целью улучшения качества обслуживания пассажиров создан Telegram-канал “Минсктранс. Международные маршруты”, содержащий актуальную информацию о работе автобусов предприятия по регулярным международным маршрутам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в канале будут публиковать информацию относительно задержек на границе, неблагоприятных погодных условий, дорожно-транспортных происшествий на маршруте и так далее.
Например, сообщалось, что рейс из Варшавы в Минск 8 августа отправлением из польской столицы в 16:30 будет выполняться с опозданием на полтора часа — «из-за длительного прохождения государственных границ Республики Беларусь и Польской Республики». Также пассажиров информировали о том, что 7 августа автобус Вильнюс — Минск, отправившийся из столицы Литвы в 18:30, прошел границу только в 22:35.
Предприятие «Минсктранс» выполняет международные рейсы в Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу, Москву и Санкт-Петербург.
Недавно стало известно, что Литва планирует сократить число автобусных рейсов с Беларусью.