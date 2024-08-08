Благотворительный фонд «Русала» отметил двадцатилетие

Благотворительность и меценатство в России являются важным институтом, продолжающим соцполитику государства и бизнеса. На днях стало известно, что Минэкономразвития РФ по поручению кабмина готовит концепцию содействия развитию благотворительности в РФ до 2035 года и ведет обсуждение, какой должна быть госполитика в этой сфере. Тем временем основной объем благотворительной помощи в стране оказывают крупные корпоративные фонды, которые в 2023 году направили на целевые мероприятия суммарно 30 млрд руб. Среди них — фонд «Русала» «Центр социальных программ», который отмечает в этом году свое 20-летие. В 2023 году он потратил на целевые мероприятия 3,3 млрд рублей. О его работе — в материале «Газеты.Ru».