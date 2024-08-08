Новый рекорд. Официальные резервы Узбекистана достигли 37,4 миллиарда долларов

Ожидается, что валютные резервы Узбекистана будут уменьшаться до 2027 года из-за снижения цен на золото и постоянного дефицита в торговом балансе. Большая часть золотовалютных резервов состоит из монетарного золота. Центральный банк Узбекистана имеет преимущественное право на покупку золота, добываемого в стране. Он покупает золото за местную валюту и продаёт доллары на внутреннем рынке, чтобы сбалансировать влияние своих действий на курс узбекского сума.