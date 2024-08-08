Новый рекорд. Официальные резервы Узбекистана достигли 37,4 миллиарда долларов

Общая сумма резервов страны увеличилась за июль на 1,06 миллиарда долларов.
Объём драгметалла увеличился ещё на 9,6 тонны, а его стоимость выросла ещё на 1,84 миллиарда долларов — с 27,32 до 29,16 миллиарда.
Стоимость активов в иностранной валюте уменьшилась на 781,5 миллиона, сократившись с 8,47 до 7,69 миллиарда долларов. В резервах также находятся казначейские облигации США на 35,3 миллиона долларов.
Напомним, в июне Узбекистан закупил девять тонн золота. Тогда Узбекистан и Индия стали лидерами в мире по покупке золота.
В прошлом году Узбекистан продал рекордный объем золота на 5,6 миллиарда, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ожидается, что валютные резервы Узбекистана будут уменьшаться до 2027 года из-за снижения цен на золото и постоянного дефицита в торговом балансе. Большая часть золотовалютных резервов состоит из монетарного золота. Центральный банк Узбекистана имеет преимущественное право на покупку золота, добываемого в стране. Он покупает золото за местную валюту и продаёт доллары на внутреннем рынке, чтобы сбалансировать влияние своих действий на курс узбекского сума.