В Гродненской области в первом полугодии введено на 16,9% больше жилья

Введено в эксплуатацию более 216 тыс. кв.м жилья, что составляет более 45% годового задания и 116,9% к соответствующему периоду 2023 года.



Средняя стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, составила Br1498, в жилых домах конструкции КПД — Br1450. Это самый низкий ценовой показатель в стране. Для граждан, осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой, сдано 52,5 тыс. кв.м общей площади жилья.



Уже на 71,5% выполнено за 6 месяцев годовое задание по вводу арендного жилья. Введены в эксплуатацию 655 арендных квартир общей площадью 43,8 тыс. кв.м. Военнослужащие и приравненные к ним категории граждан получили 455 арендных квартир общей площадью 29,2 тыс. квадратов.



Андрей Жук также привел цифры по строительству жилья для многодетных семей. Введены в эксплуатацию 345 квартир (годовое задание — 546 семей).



Доля многоквартирного жилья в энергоэффективном исполнении составила 100%, подчеркнул Андрей Жук.



Ввод в действие индивидуальных жилых домов населением составил 62,4 тыс. кв.м, или 28,8% от общего ввода жилья.