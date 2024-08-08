Введено в эксплуатацию более 216 тыс. кв.м жилья, что составляет более 45% годового задания и 116,9% к соответствующему периоду 2023 года.
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, составила Br1498, в жилых домах конструкции КПД — Br1450. Это самый низкий ценовой показатель в стране. Для граждан, осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой, сдано 52,5 тыс. кв.м общей площади жилья.
Уже на 71,5% выполнено за 6 месяцев годовое задание по вводу арендного жилья. Введены в эксплуатацию 655 арендных квартир общей площадью 43,8 тыс. кв.м. Военнослужащие и приравненные к ним категории граждан получили 455 арендных квартир общей площадью 29,2 тыс. квадратов.
Андрей Жук также привел цифры по строительству жилья для многодетных семей. Введены в эксплуатацию 345 квартир (годовое задание — 546 семей).
Доля многоквартирного жилья в энергоэффективном исполнении составила 100%, подчеркнул Андрей Жук.
Ввод в действие индивидуальных жилых домов населением составил 62,4 тыс. кв.м, или 28,8% от общего ввода жилья.
В Гродненской области в первом полугодии введено на 16,9% больше жилья
8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выполнены практически все показатели по жилищному строительству, доведенные на первое полугодие, отметил на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Андрей Жук, передает корреспондент БЕЛТА.
Введено в эксплуатацию более 216 тыс. кв.м жилья, что составляет более 45% годового задания и 116,9% к соответствующему периоду 2023 года.