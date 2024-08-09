Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро на 9 августа 2024 перед выходными

То есть перед выходными скорректированы курсы Нацбанка для трех основных валют в Беларуси. Значения относительно курсов, действовавших на четверг, 8 августа, скорректированы, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на 9 августа 2024 курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля уменьшился.