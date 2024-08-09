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Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро на 9 августа 2024 перед выходными

Национальный банк Беларуси изменил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 9 августа 2024, пятницу. Курсы доллара и евро выросли перед выходными, российский рубль немного потерял.

Источник: Комсомольская правда

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 9 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1073 белорусского рубля, 1 евро — 3,3935 BYN, 100 российских рублей — 3,6108 белорусского рубля.

То есть перед выходными скорректированы курсы Нацбанка для трех основных валют в Беларуси. Значения относительно курсов, действовавших на четверг, 8 августа, скорректированы, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на 9 августа 2024 курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля уменьшился.

Сильнее всего подрос курс европейской валюты в сравнении с курсами, действовавшими днем ранее, в четверг, 8 августа. Валютные значения на 9 августа изменились следующим образом: курс 1 доллара США прибавил 0,0066 белрубля, 1 евро вырос на 0,0103 белрубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0030 белорусского рубля.

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