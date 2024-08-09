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Пассажиропоток из Жаохэ в Хабаровский край увеличился в восемь раз

Также на четверть увеличились таможенные отчисления в бюджет.

Источник: Хабаровская таможня

Глава Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев посетил Хабаровский край и ознакомился с техническим оснащением пограничных пунктов пропуска и результатами работы таможни в текущем году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За семь месяцев 2024 года таможенники на речном пункте пропуска Хабаровск — Фуюань оформили более 30 тыс пассажиров, это в четыре раза больше, чем в прошлом году. В среднем в день инспекторы оформляют почти 800 человек.

Грузооборот составил 22,3 тыс тонн. Основная часть объема приходится на импорт. В Россию из китайского Фуюаня преимущественно поставляют промышленное оборудование для краевых предприятий, металлоконструкции и товары народного потребления.

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На пункте пропуска Покровка — Жаохэ за семь месяцев 2024 года таможенники оформили 2,7 тыс грузовиков, что на 87% больше аналогичного периода прошлого года. Пассажиропоток увеличился практически в восемь раз: через границу проследовало 19 тыс пассажиров.

Грузооборот составил 15,2 тыс тонн и вырос в два раза. В основном экспортируют в приграничный Жаохэ лесоматериалы и щепу. Импортируют товары народного потребления, куриное мясо, электронную технику.

За семь месяцев таможенниками в федеральный бюджет перечислено 513,5 млн рублей, это на 24% больше, чем в прошлом году. Возбуждено 854 дела об административных правонарушениях, что на 48% больше показателя прошлого года.

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