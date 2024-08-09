Названо, сколько максимально может заработать в Челябинске водитель-курьер

В требованиях для кандидатов, претендующих на самые высокие зарплаты (в Челябинске это от 75 тыс. до 130 тыс. рублей), как правило, говорится о необходимости опыта с большим количеством доставок и не менее двухлетней личной истории работы в этой должности.