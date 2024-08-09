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Названо, сколько максимально может заработать в Челябинске водитель-курьер

Исследование рынка труда в разных российских городах на этот раз коснулось вакансии водителя-курьера в компаниях, занимающихся розничной торговлей.

Проанализировали ситуацию специалисты сервиса SuperJob, изучив весь комплекс предложений по этой вакансий в крупнейших российских городах. В Челябинске на данный момент максимальное зарплатное предложения для водителя-курьера находится на уровне 130 тысяч рублей. Минимальная зарплата, которую предлагают такому работнику, равна 30 тысячам рублей. Среднерыночная заработная плата водителя-курьера в Челябинске — 65 тысяч рублей.

В требованиях для кандидатов, претендующих на самые высокие зарплаты (в Челябинске это от 75 тыс. до 130 тыс. рублей), как правило, говорится о необходимости опыта с большим количеством доставок и не менее двухлетней личной истории работы в этой должности.

Среднестатистический потрет соискателя на вакансию «водитель-курьер» выглядит так: в 88 процентах случаях он мужчина, его средний возраст 41 год, 55 процентов имеют профессиональное образование, только 8 процентов готовы к переезду ради получения работы.

экономика
занятость
торговля