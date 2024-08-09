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Аналитики фиксируют незначительный рост цен на челябинскую «вторичку»

Очередное исследование на рынке жилой недвижимости показало, что инфляционные процессы здесь продолжаются.

Свой анализ рынка вторичного жилья представил портал «Мир квартир». По их выкладкам в июле квадратный метр в «поддержанных» квартирах в Челябинске подорожали на 0,7%, в среднем достигнув уровня в 97 966 рублей. При этом средняя цена продаваемых квартир на вторичном рынке южноуральского мегаполиса во втором месяце лета была равна 5 059 591 рублей.

Согласно данному исследованию Челябинск по цене квадрата на «вторичке» занимает сейчас 45 место в стране. Всего ситуация была изучена в 70 городах России. Из городов Уральского федерального округа, попавших в список, его жилье дешевле чем в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте.

Во втором по размерам городе Челябинской области — Магнитогорске — в июле также фиксировался рост цен на квадратный метр вторичного жилья. Правда, он был еще менее существенным, чем в Челябинске — плюс 0,1%. Стоимость «квадрата» здесь в среднем равна 75 719 рублей.

Заметим, что чуть раньше свое исследование вторичного рынка жилья в Челябинске опубликовал сервис «ЦИАН. Аналитики». По их выкладкам цена квадратного метра выросла за месяц на 1,4%.

экономика
недвижимость