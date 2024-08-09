Аналитики фиксируют незначительный рост цен на челябинскую «вторичку»

Свой анализ рынка вторичного жилья представил портал «Мир квартир». По их выкладкам в июле квадратный метр в «поддержанных» квартирах в Челябинске подорожали на 0,7%, в среднем достигнув уровня в 97 966 рублей. При этом средняя цена продаваемых квартир на вторичном рынке южноуральского мегаполиса во втором месяце лета была равна 5 059 591 рублей.
Согласно данному исследованию Челябинск по цене квадрата на «вторичке» занимает сейчас 45 место в стране. Всего ситуация была изучена в 70 городах России. Из городов Уральского федерального округа, попавших в список, его жилье дешевле чем в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте.
Во втором по размерам городе Челябинской области — Магнитогорске — в июле также фиксировался рост цен на квадратный метр вторичного жилья. Правда, он был еще менее существенным, чем в Челябинске — плюс 0,1%. Стоимость «квадрата» здесь в среднем равна 75 719 рублей.
Заметим, что чуть раньше свое исследование вторичного рынка жилья в Челябинске опубликовал сервис «ЦИАН. Аналитики». По их выкладкам цена квадратного метра выросла за месяц на 1,4%.