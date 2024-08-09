Аналитики фиксируют незначительный рост цен на челябинскую «вторичку»

Свой анализ рынка вторичного жилья представил портал «Мир квартир». По их выкладкам в июле квадратный метр в «поддержанных» квартирах в Челябинске подорожали на 0,7%, в среднем достигнув уровня в 97 966 рублей. При этом средняя цена продаваемых квартир на вторичном рынке южноуральского мегаполиса во втором месяце лета была равна 5 059 591 рублей.