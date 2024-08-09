Колумбус
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс тенге на 9 августа, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 477,14 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене днем в четверг после активного подъема днем ранее. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 23:47 аст находятся на уровне 78,76 доллара за баррель, прибавив 0,64%. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 75,31 доллара за баррель. Днем ранее Brent подскочила в цене на 2,4%, WTI — на 2,8%.

Металлы: к 00:32 аст 9 августа цена декабрьских фьючерсов на золото повышались на 30,55 долларов, или на 1,26% — до 2 462,95 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повысилась на 2,39% — до 27,587 долларов за унцию.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:43 аст bitcoin торговался по 59 538,64долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 8,47%, а ее капитализация составила 1,17 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 584,94 доллара, повысившись в цене на 9,89%. Капитализация этой криптовалюты составила 310,81 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,09 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 9 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 августа, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 8 августа.

1 австралийский доллар 312,62 тенге.

1 азербайджанский манат 281,50 тенге.

10 армянский драм 12,39 тенге.

1 белорусский рубль 146,09 тенге.

1 бразильский реал 84,65 тенге.

10 венгерских форинтов 13,16 тенге.

1 гонконгский доллар 61,23 тенге.

1 грузинский лари 178,37 тенге.

1 датская крона 69,86 тенге.

1 дирхам ОАЭ 129.91 тенге.

1 доллар США 477,14 тенге.

1 евро eur 521,28 тенге.

1 индийская рупия 5,68 тенге.

1000 иранский риал 11,40 тенге.

1 канадский доллар 347,04 тенге.

1 китайский юань 66,53 тенге.

1 кувейтский динар 1559,79 тенге.

1 кыргызский сом 5,63 тенге.

1 малазийский ринггит 106,74 тенге.

1 мексиканский песо 24,76 тенге.

1 молдавский лей 27,23 тенге.

1 норвежская крона 43,89 тенге.

1 польский злотый 120,70 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 127,16 тенге.

1 российский рубль 5,49 тенге.

1 СДР 636,23 тенге.

1 сингапурский доллар 360,30 тенге.

1 таджикский сомони 45,53 тенге.

1 тайский бат 13,51 тенге.

1 турецкая лира 14,25 тенге.

100 узбекских сумов 3,79 тенге.

1 украинская гривна 11,62 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 605,49 тенге.

1 чешская крона 20,67 тенге.

1 шведская крона 45,38 тенге.

1 швейцарский франк 556,17 тенге.

1 южноафриканский ранд 25,91 тенге.

100 южнокорейских вон 34,68 тенге.

1 японская иена 3,27 тенге.

экономика
валюта