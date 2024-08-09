Курс тенге на 9 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене днем в четверг после активного подъема днем ранее. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 23:47 аст находятся на уровне 78,76 доллара за баррель, прибавив 0,64%. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 75,31 доллара за баррель. Днем ранее Brent подскочила в цене на 2,4%, WTI — на 2,8%.