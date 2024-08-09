Курс тенге на 9 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене днем в четверг после активного подъема днем ранее. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 23:47 аст находятся на уровне 78,76 доллара за баррель, прибавив 0,64%. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 75,31 доллара за баррель. Днем ранее Brent подскочила в цене на 2,4%, WTI — на 2,8%.
Металлы: к 00:32 аст 9 августа цена декабрьских фьючерсов на золото повышались на 30,55 долларов, или на 1,26% — до 2 462,95 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повысилась на 2,39% — до 27,587 долларов за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:43 аст bitcoin торговался по 59 538,64долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 8,47%, а ее капитализация составила 1,17 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 584,94 доллара, повысившись в цене на 9,89%. Капитализация этой криптовалюты составила 310,81 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,09 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 9 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 августа, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 8 августа.
1 австралийский доллар 312,62 тенге.
1 азербайджанский манат 281,50 тенге.
10 армянский драм 12,39 тенге.
1 белорусский рубль 146,09 тенге.
1 бразильский реал 84,65 тенге.
10 венгерских форинтов 13,16 тенге.
1 гонконгский доллар 61,23 тенге.
1 грузинский лари 178,37 тенге.
1 датская крона 69,86 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129.91 тенге.
1 доллар США 477,14 тенге.
1 евро eur 521,28 тенге.
1 индийская рупия 5,68 тенге.
1000 иранский риал 11,40 тенге.
1 канадский доллар 347,04 тенге.
1 китайский юань 66,53 тенге.
1 кувейтский динар 1559,79 тенге.
1 кыргызский сом 5,63 тенге.
1 малазийский ринггит 106,74 тенге.
1 мексиканский песо 24,76 тенге.
1 молдавский лей 27,23 тенге.
1 норвежская крона 43,89 тенге.
1 польский злотый 120,70 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,16 тенге.
1 российский рубль 5,49 тенге.
1 СДР 636,23 тенге.
1 сингапурский доллар 360,30 тенге.
1 таджикский сомони 45,53 тенге.
1 тайский бат 13,51 тенге.
1 турецкая лира 14,25 тенге.
100 узбекских сумов 3,79 тенге.
1 украинская гривна 11,62 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 605,49 тенге.
1 чешская крона 20,67 тенге.
1 шведская крона 45,38 тенге.
1 швейцарский франк 556,17 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,91 тенге.
100 южнокорейских вон 34,68 тенге.
1 японская иена 3,27 тенге.