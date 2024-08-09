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Лучшие садовые товарищества получат гранты Главы Башкирии

Лучшие садовые товарищества получат гранты Главы РБ в размере 500 тысяч рублей каждый.

Источник: Башинформ

Соответствующий указ 7 августа подписал руководитель региона Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

«Учредить 10 ежегодных грантов Главы Республики Башкортостан “Лучшее садоводческое товарищество” садоводческим (огородническим) некоммерческим товариществам на реализацию общественных инфраструктурных проектов, основанных на инициативах членов садоводческих (огороднических) товариществ, а с 1 января 2025 года — 20, в размере 500 тысяч рублей каждый», — говорится в указе, который уже вступил в силу.

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