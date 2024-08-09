Лучшие садовые товарищества получат гранты Главы Башкирии

«Учредить 10 ежегодных грантов Главы Республики Башкортостан “Лучшее садоводческое товарищество” садоводческим (огородническим) некоммерческим товариществам на реализацию общественных инфраструктурных проектов, основанных на инициативах членов садоводческих (огороднических) товариществ, а с 1 января 2025 года — 20, в размере 500 тысяч рублей каждый», — говорится в указе, который уже вступил в силу.