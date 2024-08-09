Предприятие из Хабаровского края заставили проверить качество воды

Так как руководство уклонялось от прохождения процедуры, пристав вынес постановление о взыскании 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Должника предупредили, что дальше его могут ждать два вида ответственности: сначала административная, потом — уголовная. Только после этого предприятие провело проверку воды и получило заключение.