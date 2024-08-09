Предприятие из Хабаровского края заставили проверить качество воды

Под контролем приставов в поселке Хабаровского края предприятие, ответственное за снабжение людей питьевой водой, получило санитарно-эпидемиологическое заключение. Роспотребнадзор во время проверки нашел там нарушения законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оказалось, что в компании не проверяют качество питьевой воды в местах водозабора на соответствие ее показателям. Суд обязал предприятие получить заключение об этом, но добровольно делать это никто не спешил.
«Добиваться исполнения судебного решения пришлось принудительно. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом должника и вручил ему требование», — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Так как руководство уклонялось от прохождения процедуры, пристав вынес постановление о взыскании 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Должника предупредили, что дальше его могут ждать два вида ответственности: сначала административная, потом — уголовная. Только после этого предприятие провело проверку воды и получило заключение.