По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане

По данным Электронной биржи труда (ЭБТ), в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем число размещенных вакансий увеличилось на 11% (на 10 тыс. единиц), а количество актуальных резюме возросло на 49% (на 43,6 тыс. единиц). При этом вырос спрос на работников средней квалификации.
«Основную активность проявили предприятия в сферах образования, здравоохранения и прочих видов услуг, разместившие половину всех вакансий — 51,9 тыс. единиц. По сравнению с прошлым месяцем спрос на работников средней квалификации увеличился на 14% (на 6,1 тыс. вакансий)».
В разрезе регионов динамика активности работодателей разная. Так, в четырех регионах зафиксировано снижение спроса: в Жамбылской области — на 43% (2,9 тыс. вакансий), в Алматинской области — на 27% (1,6 тыс. вакансий), в Мангистауской области — на 1% (20 вакансий), а также в Шымкенте — на 9% (331 вакансия). А лидерами по вкладу в рост спроса стали Карагандинская область (19%, или 1,9 тыс. вакансий), Алматы (15%, или 1,5 тыс.) и Павлодарская область (14%, или 1,4 тыс. вакансий).
Наибольшим спросом у работодателей в июле пользовались:
- водители автомобиля (2 тыс. вакансий при 2,3 тыс. резюме);
- воспитатели (1,9 тыс. вакансий при 2,1 тыс. резюме);
- медсестры (1,6 тыс. вакансий при 2 тыс. резюме).
При этом значительно вырос спрос на следующие профессии: швеи (+0,6 тыс. вакансий), учителя математики (+320 вакансий) и помощники воспитателя (+300 вакансий).
В июле наибольшую зарплату работодатели предлагали для главных строителей — в среднем от 731 тыс. тенге в месяц, главных агрономов (~576 тыс. тенге) и актуариев (начиная от 532 тыс. тенге). Высокие зарплатные ожидания демонстрировали соискатели на позиции капитана судна (в среднем от 1,7 млн тенге), врача МРТ (~1 млн тенге) и руководителей IT-подразделений коммерческих предприятий (~992 тыс. тенге).
«Таким образом, в июле 2024 года на Электронной бирже труда наблюдался заметный рост активности как со стороны работодателей, так и соискателей, особенно в сферах образования и здравоохранения. Увеличение спроса на работников средней квалификации и рост предложений со стороны высококвалифицированных специалистов свидетельствуют о меняющихся потребностях на рынке труда».