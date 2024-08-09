По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане

В разрезе регионов динамика активности работодателей разная. Так, в четырех регионах зафиксировано снижение спроса: в Жамбылской области — на 43% (2,9 тыс. вакансий), в Алматинской области — на 27% (1,6 тыс. вакансий), в Мангистауской области — на 1% (20 вакансий), а также в Шымкенте — на 9% (331 вакансия). А лидерами по вкладу в рост спроса стали Карагандинская область (19%, или 1,9 тыс. вакансий), Алматы (15%, или 1,5 тыс.) и Павлодарская область (14%, или 1,4 тыс. вакансий).