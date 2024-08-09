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Пенсионеры Челябинской области получат по 800 рублей ко Дню пожилого человека

Пенсионеры Челябинской области получат по 800 рублей ко Дню пожилого человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что выплату получат женщины, достигшие на 1 октября 2024 года возраста 55 лет, мужчины — 60 лет.

«С августа по декабрь 2024 года осуществляется выплата единовременной социальной помощи ко Дню пожилого человека. В этом году размер выплаты составляет 800 рублей», — сообщают органы соцзащиты.

Деньги направляются в беззаявительном порядке в соответствии со способом получения гражданами пенсии: через почтовые отделения или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях.

экономика