Пенсионеры Челябинской области получат по 800 рублей ко Дню пожилого человека

Сообщается, что выплату получат женщины, достигшие на 1 октября 2024 года возраста 55 лет, мужчины — 60 лет.
«С августа по декабрь 2024 года осуществляется выплата единовременной социальной помощи ко Дню пожилого человека. В этом году размер выплаты составляет 800 рублей», — сообщают органы соцзащиты.
Деньги направляются в беззаявительном порядке в соответствии со способом получения гражданами пенсии: через почтовые отделения или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях.