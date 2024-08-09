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Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Около половины туристического потока этого года в Крыму направились на отдых в Большую Ялту. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила глава администрации города Янина Павленко.

«Уже с начала года Крым посетили более 2,7 млн человек. В Ялту отправились практически 50% от этого туристического потока: мы превысили сегодня планку в 1 млн 200 человек», — сказала она.

По словам Павленко, одним из индикаторов существенного увеличения временного населения города становится количество мусора. В сезон оно традиционно возрастает, поэтому власти привлекают к санитарной очистке улиц дополнительные силы.

«У нас количество мусора увеличилось в пять раз. Поэтому мы значительно увеличили число людей, занятых в санитарной очистке города, для поддержания красивого эстетического вида», — рассказала глава администрации в прямом радиоэфире.

Ранее в правительстве Республики Крым назвали число посетивших Крым туристов. Так, с января по июль в Крыму отдохнули более 2,7 миллиона человек, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.

туризм и отдых